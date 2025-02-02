ЗСУ за січень знешкодили на Покровському напрямку понад 15 тисяч загарбників, - Сирський

Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Українські воїни за перший місяць 2025 року знешкодили там 15 тисяч окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Telegram.

"Лише за січень цього року наші воїни знешкодили тут (на Покровському напрямку, - ред.) понад 15 000 загарбників, з яких близько 7000 - безповоротно", - повідомив Сирський. Головнокомандувач подякував українським воїнам за стійкість, ефективність і героїзм.

Головком зазначив, що на фронті триває оборонна операція, направлена, зокрема, на знищення ворожих сил та резервів противника.

Ситуація на фронті

Росія продовжує наступати на фронті, намагаючись прорвати оборону ЗСУ. Покровський напрямок залишається найактивнішим за кількістю бойових дій. Крім того, важкі бої точаться у Часовому Яру, Торецьку, в районі Куп'янська та у Курській області.

Так, за минулу добу на фронті зафіксували 110 бойових зіткнень.

За даними ЗСУ, на фронті за минулу добу було ліквідовано 1320 загарбників, а також десятки одиниць техніки РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.