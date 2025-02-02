ua en ru
Нд, 02 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

ЗСУ за січень знешкодили на Покровському напрямку понад 15 тисяч загарбників, - Сирський

Покровськ, Неділя 02 лютого 2025 11:37
UA EN RU
ЗСУ за січень знешкодили на Покровському напрямку понад 15 тисяч загарбників, - Сирський Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Українські воїни за перший місяць 2025 року знешкодили там 15 тисяч окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Telegram.

Головком зазначив, що на фронті триває оборонна операція, направлена, зокрема, на знищення ворожих сил та резервів противника.

Українські захисники безперервно завдають втрат окупантам, а Покровський напрямок залишається одним із найважчих.

"Лише за січень цього року наші воїни знешкодили тут (на Покровському напрямку, - ред.) понад 15 000 загарбників, з яких близько 7000 - безповоротно", - повідомив Сирський.
Головнокомандувач подякував українським воїнам за стійкість, ефективність і героїзм.

Ситуація на фронті

Росія продовжує наступати на фронті, намагаючись прорвати оборону ЗСУ. Покровський напрямок залишається найактивнішим за кількістю бойових дій. Крім того, важкі бої точаться у Часовому Яру, Торецьку, в районі Куп'янська та у Курській області.

Так, за минулу добу на фронті зафіксували 110 бойових зіткнень.

За даними ЗСУ, на фронті за минулу добу було ліквідовано 1320 загарбників, а також десятки одиниць техніки РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Покровськ Війна в Україні Олександр Сирський
NEWS
Зеленський розповів, скільки ракет, дронів та бомб випустила РФ по Україні за тиждень
Зеленський розповів, скільки ракет, дронів та бомб випустила РФ по Україні за тиждень
DAILY
Марк Елліс, Міжнародна асоціація адвокатів: Путін не з'явиться в Гаазі в найближчій перспективі
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Марк Елліс, Міжнародна асоціація адвокатів: Путін не з'явиться в Гаазі в найближчій перспективі