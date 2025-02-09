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Росіяни під Покровськом втратили за місяць більше, ніж у другій чеченській війні, - ЗСУ

Покровськ, Неділя 09 лютого 2025 11:01
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Росіяни під Покровськом втратили за місяць більше, ніж у другій чеченській війні, - ЗСУ Фото: у ЗСУ розповіли про втрати РФ під Покровськом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія втратила за місяць під Покровськом більше людей, ніж за весь час другої чеченської війни. Вона тривала 10 років - з 1999 до 2009 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

"Під Покровськом тільки безповоротних (втрат РФ, - ред.) 7 тисяч за січень... Давайте порівняємо. Згідно з офіційної декларації росіян, у другій чеченській (війні, - ред.) вони втратили безповоротно 6 тисяч осіб", - сказав речник.

Він додав, що таких втрат зазнає окупант, при цьому не штурмуючи місто, а намагаючись обійти його.

"Тобто на одному напрямку за місяць вони втрачають стільки, скільки втрачали в сучасних локальних війнах", - зазначив Трегубов.
Росіяни під Покровськом втратили за місяць більше, ніж у другій чеченській війні, - ЗСУ
скриншот deepstatemap.live

За словами речник, Покровський напрямок залишається найгарячішим. За минулу добу там зафіксовано до 54 бойових зіткнень. Трегубов зазначив, що просування у росіян під Покровськом за останній місяць не дуже велике.

Бої за Покровськ

Варто зазначити, що Покровськ - це місто у Донецькій області, яке стало однією з головним точок оборони ЗСУ на сході України.

Так, за даними Генштабу, на фронті за останню добу відбулося 133 боєзіткнення. На Покровському напрямку ЗСУ відбили 54 штурмові і наступальні дії агресора.

Головком ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Сили оборони у січні знешкодили на Покровському напрямку 15 тисяч окупантів.

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