Розвідка Британії попередила про намір РФ замінувати український "гуманітарний коридор"
Росія має намір встановити морські міни на підходах до українських портів, щоб завадити експорту зерна через тимчасовий "гуманітарний коридор".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Великої Британії.
Зазначається, що Росія може продовжувати націлюватися на цивільне судноплавство в Чорному морі, в тому числі встановлювати морські міни на підходах до українських портів.
У британській розвідці вважають, що РФ намагається поставити під загрозу цивільні судна, що проходять через "гуманітарний коридор", щоб стримати експорт українського зерна. Це дозволило б країні-агресору тиснути на економіку України.
"Росія майже напевно хоче уникнути відкритого затоплення цивільних суден, натомість фальшиво звинувачує Україну в будь-яких атаках на цивільні судна в Чорному морі", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у відомстві, Британія опублікувала розвідувальні дані, щоб викрити тактику Росії щодо запобігання будь-якому такому інциденту.
Зерновий коридор
У липні 2023 року Росія заявила, що виходить із "зернової угоди". При цьому окупанти почали обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру України.
Після цього Україна відкрила у Чорному морі тимчасові коридори для торговельних суден. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах ще з початку війни.
Першими суднами, які зайшли та вийшли з портів, стали балкери Resilient Africa та Aroyat, які експортували понад 20 тисяч тонн української агропродукції для країн Азії та Африки.
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