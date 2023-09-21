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Перше судно із зерном з України прибуло до Босфору, прорвавши блокаду

Україна, Четвер 21 вересня 2023 15:39
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Перше судно із зерном з України прибуло до Босфору, прорвавши блокаду Фото: Судно із зерном з України прорвало блокаду у Чорному морі (www.facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Олександр Білоус

Вантажне судно Resilient Africa прибуло сьогодні в турецьку протоку Босфор, ставши першим судном із зерном з України, яке пройшло Чорним морем "гуманітарним коридором".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Судно залишило український порт Чорноморськ цього тижня із 3000 тоннами зерна.

П'ять суден залишили Одесу після припинення зернової угоди, але все це були судна, що застрягли в Україні з початку війни, а не суду із зерном.

Минулого місяця Україна оголосила про створення "гуманітарного коридору" в Чорному морі для звільнення кораблів, що застрягли в її портах з того часу, як Росія вторглася в лютому 2022 року, і для обходу фактичної блокади після того, як Росія вийшла з угоди про безпечний експорт зерна.

Судно Resilient Africa з 3 тисяч тонн пшениці 19 вересня вийшло з порту Чорноморськ у напрямку Босфору. Відправлення судна є перевіркою спроможності України знову відкрити морські шляхи, коли Росія намагається відновити фактичну блокаду.

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зерновий коридор Турция
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