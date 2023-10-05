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Разведка Британии предупредила о намерении РФ заминировать украинский "гуманитарный коридор"

Четверг 05 октября 2023 09:40
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Разведка Британии предупредила о намерении РФ заминировать украинский "гуманитарный коридор" Фото: Россия собирается заминировать украинский "гуманитарный коридор" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия намерена установить морские мины на подходах к украинским портам, чтобы помешать экспорту зерна через временный "гуманитарный коридор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Великобритании.

Отмечается, что Россия может продолжать нацеливаться на гражданское судоходство в Черном море, в том числе устанавливать морские мины на подходах к украинским портам.

В британской разведке считают, что РФ пытается поставить под угрозу проходящие через "гуманитарный коридор" гражданские суда, чтобы сдержать экспорт украинского зерна. Это позволило бы стране-агрессору давить на экономику Украины.

"Россия почти наверняка хочет избежать открытого затопления гражданских судов, а фальшиво обвиняет Украину в любых атаках на гражданские суда в Черном море", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, Британия опубликовала разведывательные данные, чтобы разоблачить тактику России по предотвращению любого подобного инцидента.

Зерновой коридор

В июле 2023 года Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения". При этом оккупанты начали обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру Украины.

После этого Украина открыла в Черном море временные коридоры для торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

Первыми суднами, зашедшими и вышедшими из портов, стали балкеры Resilient Africa и Aroyat, экспортировавшие более 20 тысяч тонн украинской агропродукции для стран Азии и Африки.

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