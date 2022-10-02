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Розвідка Британії назвала відхід окупантів з Лиману політичною невдачею Росії

Фото: розвідка Британії назвала відхід окупантів з Лиману політичною невдачею Росії (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Відхід російських військ з Лиману Донецької області є не лише оперативною поразкою для окупантів. Це також і політична невдача для РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

Як припускають у британській розвідці, обороняли Лиман неукомплектовані підрозділи Західного та Центрального військових округів РФ, а також контингент добровільно мобілізованих резервістів.

"Сили, ймовірно, зазнали значних втрат, коли відійшли єдиною дорогою з міста, яка все ще була в руках росіян", - йдеться в повідомленні.

Британці наголошують, в оперативному плані Лиман важливий, оскільки він контролює ключову дорогу через річку Сіверський Донець, за якою Росія намагається зміцнити свою оборону.

"Відхід Росії з Лимана також є значною політичною невдачею, враховуючи, що він розташований у Донецькій області, регіоні, який РФ нібито прагнула "звільнити" і який вона намагалася незаконно анексувати", - підкреслює розвідка.

Зазначено, що таке виведення призвело до чергової хвилі публічної критики військового керівництва РФ з боку вищих посадових осіб.

"Подальші втрати території на незаконно окупованих територіях майже напевно призведуть до посилення цієї публічної критики та посилять тиск на старше командування", - припускають у розвідці Британії.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що українські військові взяли Лиман під свій контроль, відповідне відео наші бійці опублікували в мережі, а звільнення міста підтвердили і на Банковій.

Додамо, як пояснили раніше в ЗСУ, звільнення Лимана відкриває шлях до деокупації Донбасу.

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