Разведка Британии назвала отход оккупантов из Лимана политической неудачей России

Как предполагают в британской разведке, обороняли Лиман неукомплектованные подразделения Западного и Центрального военных округов РФ, а также контингент добровольно мобилизованных резервистов.

"Силы, вероятно, понесли значительные потери, когда отошли единственной дорогой из города, которая все еще была в руках россиян", - говорится в сообщении.

Британцы подчеркивают, что в оперативном плане Лиман важен, поскольку он контролирует ключевой путь через реку Северский Донец, по которой Россия пытается укрепить свою оборону.

"Отход России из Лимана также является значительным политической неудачей, учитывая, что он расположен в Донецкой области, регионе, который РФ якобы стремилась "освободить" и который она пыталась незаконно аннексировать", - подчеркивает разведка.

Отмечено, что такой вывод привел к очередной волне публичной критики военного руководства РФ со стороны высших должностных лиц.

"Дальнейшие потери территории на незаконно оккупированных территориях почти наверняка приведут к усилению этой публичной критики и усилят давление на старшее командование", - предполагают в разведке Британии.

Напомним, вчера стало известно, что украинские военные взяли Лиман под свой контроль, соответствующее видео наши бойцы опубликовали в сети, а особождение города подтвердили и на Банковой.

Добавим, как объяснили ранее в ВСУ, освобождение Лимана открывает путь к деоккупации Донбасса.

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