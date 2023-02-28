Розстрілював цивільних. В Чернігівській області судитимуть окупанта-мародера

Російський військовий розстрілював цивільних та викрадав майно у Чернігівській області. Правоохоронці завершили щодо нього розслідування та справу направили до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"У березні 2022 року під час окупації села Пакуль командир одного з підрозділів ЗС РФ зайшов до підвалу місцевого лісництва, де перебували двоє жителів села. Він здійснив у їх бік постріли з вогнепальної зброї. Потерпілі отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже іншого дня обвинувачений віддав незаконний наказ провести обшук однієї з баз відпочинку. Внаслідок цього вони викрали майно невійськового призначення та спричинили власнику бази збитки.

Військового РФ судитимуть за фактом порушення законів та звичаїв війни.