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Розстрілював цивільних. В Чернігівській області судитимуть окупанта-мародера

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Чернігівська область, Вівторок 28 лютого 2023 15:29
Розстрілював цивільних. В Чернігівській області судитимуть окупанта-мародера Фото: В Чернігівській області судитимуть окупанта-мародера (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Російський військовий розстрілював цивільних та викрадав майно у Чернігівській області. Правоохоронці завершили щодо нього розслідування та справу направили до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"У березні 2022 року під час окупації села Пакуль командир одного з підрозділів ЗС РФ зайшов до підвалу місцевого лісництва, де перебували двоє жителів села. Він здійснив у їх бік постріли з вогнепальної зброї. Потерпілі отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже іншого дня обвинувачений віддав незаконний наказ провести обшук однієї з баз відпочинку. Внаслідок цього вони викрали майно невійськового призначення та спричинили власнику бази збитки.

Військового РФ судитимуть за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що після захоплення частини Київської області військовий РФ почав знущатись над неповнолітнього. Йому оголосили про підозру, а справу було передано до суду.

Слідчі органи скерували до суду обвинувальний акт стосовно окупаційного міністра охорони здоров’я Республіки Крим.

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