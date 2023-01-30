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В Київській області судитимуть військового РФ за знущання над неповнолітнім

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Київська область, Понеділок 30 січня 2023 19:24
В Київській області судитимуть військового РФ за знущання над неповнолітнім Фото: В Київській області судитимуть ще одного військового РФ за знущання над неповнолітнім (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Після захоплення частини Київської області військовий РФ почав знущатись над неповнолітнього. Йому оголосили про підозру, а справу було передано до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Погрожуючи потерпілому зброєю, він вимагав повідомити про місцеперебування військовослужбовців ЗСУ та представників тероборони. Обвинувачений змусив неповнолітнього вийти з будинку на вулицю, де, за його наказом, військовослужбовці РФ схопили хлопця", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що вони приставили до горла ніж та, погрожуючи вогнепальною зброєю, продовжили допит. Після цього посадили хлопця в броньований автомобіль і возили по населеному пункту, вимагаючи надати інформацію про ЗСУ.

Командира мобільного загону особливого призначення Управління Федеральної служби військ національної гвардії РФ по Чеченській Республіці судитимуть за фактом взяття у заручники та застосування тортур до цивільного населення.

Нагадаємо, що в Київській області судитимуть ще одного військового РФ за знущання над цивільними.

Раніше повідомлялось, що прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо учасника ПВК "Вагнер". Він потрапив у полон до українських військових у Донецькій області.

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