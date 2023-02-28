Расстреливал гражданских. В Черниговской области будут судить оккупанта-мародера

Российский военный расстреливал гражданских и похищал имущество в Черниговской области. Правоохранители завершили расследование касательно него и дело направили в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"В марте 2022 года во время оккупации села Пакуль командир одного из подразделений ВС РФ зашел в подвал местного лесничества, где находились двое жителей села. Он произвел в их сторону выстрелы из огнестрельного оружия. Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже на другой день обвиняемый отдал незаконный приказ провести обыск одной из баз отдыха. В результате они похитили имущество невоенного назначения и нанесли владельцу базы ущерб.

Военный РФ будет судить по факту нарушения законов и обычаев войны.