ua ru
Пн, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Судитимуть кримського колаборанта, який забезпечував лікування російських військових

Новость на русском →
Україна, Понеділок 13 лютого 2023 18:43
Судитимуть кримського колаборанта, який забезпечував лікування російських військових Фото: колаборант забезпечував лікування російських військових (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

Слідчі органи скерували до суду обвинувальний акт стосовно окупаційного міністра охорони здоров’я Республіки Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру АР Крим та міста Севастополя.

"Встановлено, що обвинувачуваний організував забезпечення необхідним медичним обладнанням, лікарськими засобами та спеціальним автотранспортом російські військові формування, які беруть участь у війні проти України", - йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними слідства, очільник окупаційного відомства всіляко підтримує збройну агресію РФ проти України та підлаштовує роботу системи охорони здоров’я до потреб російських військових.

"Загалом після окупації пів острова російськими ЗС обвинувачуваний обіймав різні посади у незаконно створених окупаційних органах влади. Зокрема, головного лікаря Судакської міської лікарні, пізніше - "першого заступника міністра охорони здоров’я РК". У липні 2022 року він добровільно обійняв посаду "міністра охорони здоров’я Республіки Крим", - уточнює прокуратура.

Судитимуть кримського колаборанта, який забезпечував лікування російських військових

Дії "міністра" кваліфіковані за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

РБК-Україна сьогодні повідомило, що колаборант з Луганської області влаштувався до представництва Червоного Хреста у Києві. Він планував під виглядом волонтера втекти з України.

Нагадаємо, у Київській області затримали псевдоволонтера,який створив благодійний фонд, щоб за гроші вивозити військовозобов'язаних за кордон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крым колаборант колаборантка
NEWS
Понад 500 окупантів, три танки та 4 ББМ втратила РФ в Україні за добу
Понад 500 окупантів, три танки та 4 ББМ втратила РФ в Україні за добу
DAILY
Михайло Федоров: Зараз на кіберфронті у війні з Росією перевага на нашому боці
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Михайло Федоров: Зараз на кіберфронті у війні з Росією перевага на нашому боці