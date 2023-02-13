Судитимуть кримського колаборанта, який забезпечував лікування російських військових
Слідчі органи скерували до суду обвинувальний акт стосовно окупаційного міністра охорони здоров’я Республіки Крим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру АР Крим та міста Севастополя.
"Встановлено, що обвинувачуваний організував забезпечення необхідним медичним обладнанням, лікарськими засобами та спеціальним автотранспортом російські військові формування, які беруть участь у війні проти України", - йдеться у повідомленні прокуратури.
За даними слідства, очільник окупаційного відомства всіляко підтримує збройну агресію РФ проти України та підлаштовує роботу системи охорони здоров’я до потреб російських військових.
"Загалом після окупації пів острова російськими ЗС обвинувачуваний обіймав різні посади у незаконно створених окупаційних органах влади. Зокрема, головного лікаря Судакської міської лікарні, пізніше - "першого заступника міністра охорони здоров’я РК". У липні 2022 року він добровільно обійняв посаду "міністра охорони здоров’я Республіки Крим", - уточнює прокуратура.
Дії "міністра" кваліфіковані за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.
РБК-Україна сьогодні повідомило, що колаборант з Луганської області влаштувався до представництва Червоного Хреста у Києві. Він планував під виглядом волонтера втекти з України.
Нагадаємо, у Київській області затримали псевдоволонтера,який створив благодійний фонд, щоб за гроші вивозити військовозобов'язаних за кордон.
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