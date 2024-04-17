Розстріляв цивільного під час боїв за Київ. Суд виніс вирок окупанту
Російського окупанта, який розстріляв цивільне авто поблизу Бучі, внаслідок чого загинув цивільний, засудили до 12 років тюрми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
Як пише СБУ, термін отримав 29-річний Радік Гукасян - контрактник із 331-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил Росії.
"Під час боїв за Київ він разом з іншими рашистами розстріляв цивільне авто поблизу Бучі, внаслідок чого загинув водій. Щоб приховати злочин, окупанти закопали тіло вбитого чоловіка у лісі", - додає СБУ.
Гукасяна наші бійці взяли у полон під час боїв на Херсонському напрямку у серпні 2022 року. Згідно з даними слідства, росіянин був у складі ворожого угруповання, яке з перших днів брало участь у війні проти України.
Фото: Радік Гукасян (t.me/SBUkr/11730)
В Київській області, разом зі спільниками, злочинець обстрілював, а також грабував помешкання цивільних. Після цього награбоване відправлялось до Росії.
Гукасян було визнано винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством за попередньою змовою групою осіб.
"Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив рашисту 12 років тюрми", - відзначає СБУ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно було винесено вирок російському терористу, який розстріляв жінку в Ізюмі. Його було засуджено до 15 років тюрми.
Як розповів міністр юстиції Німеччини Марк Бушман, його країна зібрала понад 500 доказів воєнних злочинів російських окупантів в Україні.
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