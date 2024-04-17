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Розстріляв цивільного під час боїв за Київ. Суд виніс вирок окупанту

Середа 17 квітня 2024 14:18
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Розстріляв цивільного під час боїв за Київ. Суд виніс вирок окупанту Фото: суд виніс вирок росіянину, який розстріляв цивільного у Київській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російського окупанта, який розстріляв цивільне авто поблизу Бучі, внаслідок чого загинув цивільний, засудили до 12 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Як пише СБУ, термін отримав 29-річний Радік Гукасян - контрактник із 331-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил Росії.

"Під час боїв за Київ він разом з іншими рашистами розстріляв цивільне авто поблизу Бучі, внаслідок чого загинув водій. Щоб приховати злочин, окупанти закопали тіло вбитого чоловіка у лісі", - додає СБУ.

Гукасяна наші бійці взяли у полон під час боїв на Херсонському напрямку у серпні 2022 року. Згідно з даними слідства, росіянин був у складі ворожого угруповання, яке з перших днів брало участь у війні проти України.

Розстріляв цивільного під час боїв за Київ. Суд виніс вирок окупанту

Фото: Радік Гукасян (t.me/SBUkr/11730)

В Київській області, разом зі спільниками, злочинець обстрілював, а також грабував помешкання цивільних. Після цього награбоване відправлялось до Росії.

Гукасян було визнано винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством за попередньою змовою групою осіб.

"Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив рашисту 12 років тюрми", - відзначає СБУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно було винесено вирок російському терористу, який розстріляв жінку в Ізюмі. Його було засуджено до 15 років тюрми.

Як розповів міністр юстиції Німеччини Марк Бушман, його країна зібрала понад 500 доказів воєнних злочинів російських окупантів в Україні.

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