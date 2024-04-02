Суд виніс вирок окупанту, який в Ізюмі розстріляв жінку за українську мову

Російського військового засудили до 15 років в'язниці за розстріл жінки в Ізюмі. Причиною цього стала українська мова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Деталі справи

2 червня 2022 року в окупованому на той момент Ізюмі російський військовий застрелив місцеву жительку.

Жінка підійшла до штабу російських військовослужбовців, де був WI-FI та зв'язок. Вона хотіла зателефонувати своєму братові, який проживає в Івано-Франківській області.

Фото: Докази (facebook.com/pgo.gov.ua)

"Зі штабу вийшов засуджений, який почув українську мову від жінки. Це його обурило та розлютило. Він підійшов до неї з пістолетом і вистрілив у груди. Потерпіла померла на місці", - йдеться в повідомленні.

Суд виніс рішення

Йдеться про заступника командира 3-ого танкового батальйону з озброєння 6-ї окремої танкової бригади 1-ї танкової армії Західного військового округу ЗС РФ.

Суд визнав російського військового винним у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

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