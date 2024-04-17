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Расстрелял гражданского во время боев за Киев. Суд вынес приговор оккупанту

Среда 17 апреля 2024 14:18
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Расстрелял гражданского во время боев за Киев. Суд вынес приговор оккупанту Фото: суд вынес приговор россиянину, расстрелявшему гражданского в Киевской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российского оккупанта, который расстрелял гражданское авто вблизи Бучи, в результате чего погиб гражданский, приговорили к 12 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Как пишет СБУ, срок получил 29-летний Радик Гукасян - контрактник из 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил России.

"Во время боев за Киев он вместе с другими рашистами расстрелял гражданское авто вблизи Бучи, в результате чего погиб водитель. Чтобы скрыть преступление, оккупанты закопали тело убитого мужчины в лесу", - добавляет СБУ.

Гукасяна наши бойцы взяли в плен во время боев на Херсонском направлении в августе 2022 года. Согласно данным следствия, россиянин был в составе вражеской группировки, которая с первых дней участвовала в войне против Украины.

Расстрелял гражданского во время боев за Киев. Суд вынес приговор оккупанту

Фото: Радик Гукасян (t.me/SBUkr/11730)

В Киевской области, вместе с сообщниками, преступник обстреливал, а также грабил помещения гражданских. После этого награбленное отправлялось в Россию.

Гукасян был признан виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством по предварительному сговору группой лиц.

"Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил рашисту 12 лет тюрьмы", - отмечает СБУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно был вынесен приговор российскому террористу, расстрелявшему женщину в Изюме. Он был приговорен к 15 годам тюрьмы.

Как рассказал министр юстиции Германии Марк Бушман, его страна собрала более 500 доказательств военных преступлений российских оккупантов в Украине.

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