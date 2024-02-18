Німеччина зібрала понад 500 свідчень про воєнні злочини РФ в Україні

Німеччина зібрала понад 500 доказів воєнних злочинів, які російські війська скоїли в Україні. Були опитані понад 160 свідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра юстиції Німеччини Марка Бушмана в інтерв'ю Bild.

"Ми хочемо переконати жертв і очевидців травматичних подій поділитися з поліцією тим, що вони пережили", - сказав він.

Міністр вважає, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна означає для Німеччини необхідність продовжувати збирати докази. Також він висловив надію, що Путін врешті постане перед судом.

"Кожна фотографія і кожна плівка на мобільному телефоні можуть допомогти прояснити ситуацію. Той, хто видаляє такі матеріали, лише допомагає російським військовим злочинцям", - заявив Бушман.

Наступного тижня у Мін'юсті Німеччини відбудеться конференція з питань міжнародного права. На ній, зокрема, йтиметься і про зростаючу кількість ударів російських дронів по цивільних об'єктах України.

"Якщо російський дрон прицільно прямує солдатом на житловий будинок, в якому перебувають цивільні особи, то це військовий злочин", - зазначив Бушман.

Він також повідомив про намір розширити міжнародне співробітництво з Україною, Польщею та США. За словами міністра, новий уряд у Варшаві відіграє важливу роль у розслідуванні, оскільки Польща не лише межує з Україною, а й прийняла мільйони українських біженців.

Спецтрибунал над РФ за агресію проти України

Нагадаємо, близько сорока країн створили групу, яка працює над створенням спеціального трибуналу для залучення РФ за скоєні злочини в Україні.

Як раніше заявляли у Верховній раді, спеціальний трибунал може запрацювати вже у 2024 році.

Тим часом генеральний прокурор Латвії Юріс Стуканс заявив про те, що спецтрибунал для РФ "можна створити вже завтра", але для цього потрібне бажання.