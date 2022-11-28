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Розстріляли та переїхали танком автомобіль. У Херсонській області зафіксували злочин РФ

Фото: У Херсонській області зафіксували злочин РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни розстріляли автомобіль із цивільними та переїхали його танком. Правоохоронці зафіксували цей злочин та відшукали, де поховали тіла вбитих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"За попередніми даними, у березні 2022 року військовослужбовці ЗС РФ між двома селами у Херсонському районі розстріляли з автоматичної зброї автомобіль, в якому перебувало двоє цивільних осіб та переїхали його танком", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зафіксували понад 50 вхідних та вихідних отворів на транспортному засобі, які лишились внаслідок обстрілу. Орім того, прокурори встановили ймовірне місце поховання загиблих, які були поховані місцевими мешканцями на кладовищі.

Слідчі планують провести судово-криміналістичні експертизи та ексгумацію трупів. Розслідування триває за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що у Чернігівській області судитимуть військовослужбовця РФ, який розстріляв легковий автомобіль із сім'єю.

Російському військовому, який катував учасників АТО під час окупації Київської області, повідомили про підозру.

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