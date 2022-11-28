Розстріляли та переїхали танком автомобіль. У Херсонській області зафіксували злочин РФ

Росіяни розстріляли автомобіль із цивільними та переїхали його танком. Правоохоронці зафіксували цей злочин та відшукали, де поховали тіла вбитих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
"За попередніми даними, у березні 2022 року військовослужбовці ЗС РФ між двома селами у Херсонському районі розстріляли з автоматичної зброї автомобіль, в якому перебувало двоє цивільних осіб та переїхали його танком", - йдеться у повідомленні.
Слідчі планують провести судово-криміналістичні експертизи та ексгумацію трупів. Розслідування триває за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що у Чернігівській області судитимуть військовослужбовця РФ, який розстріляв легковий автомобіль із сім'єю.
Російському військовому, який катував учасників АТО під час окупації Київської області, повідомили про підозру.
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