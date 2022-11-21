Розстріляв машину із родиною. У Чернігівській області судитимуть солдата РФ

Фото: у Чернігівській області судитимуть солдата РФ за розстріл автомобіля (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Чернігівській області судитимуть військовослужбовця РФ, який розстріляв легковий автомобіль із сім'єю.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, 26 лютого військовослужбовці армії РФ, рухаючись в центрі села Крупічполі Прилуцького району, помітили цивільний автомобіль, що зупинився, даючи дорогу військовій техніці ворога. В авто знаходилася подружня пара, їхня дочка та зять. Обвинувачений спільно з іншими військовими РФ одразу відкрили прицільний вогонь автомобілем та його пасажирами. Надалі, вважаючи, що всі чотири особи загинули, військовослужбовці залишили місце скоєння злочину. Внаслідок злочинних дій жінка загинула, інші члени сім'ї отримали тілесні ушкодження різного ступеня. Прилуцькою окружною прокуратурою у порядку спеціального досудового розслідування направлено до суду обвинувальний акт щодо військового РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни.