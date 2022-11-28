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Намагався учасників АТО у Київській області. Солдату РФ повідомили про підозру

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Київ, Понеділок 28 листопада 2022 16:12
Намагався учасників АТО у Київській області. Солдату РФ повідомили про підозру Фото: солдату РФ повідомили про підозру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Російському військовому, який катував учасників АТО під час окупації Київської області, повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

При процесуальному керівництві ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури встановлено та повідомлено про підозру сержанту 83 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади міноборони РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438).

За даними слідства, підозрюваний у лютому-березні 2022 року під час тимчасової окупації села Катюжанка району Вишгороду проводив обшуки будівель у населеному пункті. Озброєний окупант незаконно затримав двох чоловіків – колишніх учасників АТО. Він погрожував їм убивством і вимагав повідомити інформацію про розташування позицій ЗСУ. Також його цікавило місце знаходження учасників АТО, правоохоронців та проукраїнськи налаштованих громадян.

Військовослужбовець РФ змусив чоловіків спуститися до підвалу місцевої школи, на території якої розташовувалося приміщення для тортур затриманих людей. Там протягом кількох днів продовжувався незаконний допит потерпілих з метою отримання інформації. Їм загрожували розстрілом, били та катували, не давали їжу та воду.

Намагався учасників АТО у Київській області. Солдату РФ повідомили про підозру

Раніше ми писали, що колишній поліцейський перейшов на бік окупантів у Лимані (Донецька область) та викрав усю зброю. Йому оголосили підозру у державній зраді.

Також повідомлялося, що в Чернігівській області судитимуть військовослужбовця РФ, який розстріляв легковий автомобіль із сім'єю.

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