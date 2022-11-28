Расстреляли и переехали танком автомобиль. В Херсонской области зафиксировали преступление РФ

Россияне расстреляли автомобиль с гражданскими и переехали его танком. Правоохранители зафиксировали это преступление и нашли, где похоронили тела убитых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"По предварительным данным, в марте 2022 года военнослужащие ВС РФ между двумя селами в Херсонском районе расстреляли из автоматического оружия автомобиль, в котором находились два гражданских лица и переехали его танком", - говорится в сообщении.

Правоохранители зафиксировали более 50 входных и выходных отверстий на транспортном средстве, оставшихся в результате обстрела. Кроме того, прокуроры установили вероятное место захоронения погибших, захороненных местными жителями на кладбище.

Следователи планируют провести судебно-криминалистические экспертизы и эксгумацию трупов. Расследование продолжается по факту нарушения законов и обычаев войны.