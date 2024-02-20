Розстріл військовополонених в Авдіївці: Лубінець звернувся до Червоного Хреста і ООН

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН з вимогою провести розслідування обставини розстрілу військових, яких росіяни стратили під час виходу ЗСУ з Авдіївки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
"Я, як омбудсман України, терміново надіслав листи до МКЧХ і ООН для фіксації цього воєнного злочину та з'ясування всіх обставин. Закликаю весь цивілізований світ об’єднатися і посилити тиск на країну-терориста, бо для Росії не існує законів і домовленостей. Вони сприймають лише силу", - заявив Лубінець.
Він підкреслив, що це не вперше, коли Росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, страчуючи військовополонених.
Лубінець додав, вихід з Авдіївки відбувався в умовах безперервних бомбардувань, тому важкопоранених військових вивезти було проблематично. Росіяни обстрілювали евакуаційні шляхи та автомобілі.
"Через повне оточення опорного пункту "Зеніт" командування ухвалило рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною. Діалог був щодо надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних законів та правил ведення, які захищають військовополонених", - повідомив омбудсмен.
Він зазначив, що російські загарбники погодилися зберегти життя важкопораненим беззбройним військовим, надати їм допомогу й обміняти. Але зрештою розстріляли.
"Родини захисників упізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника - загиблими. З ними були також Олександр Зінчук та Микола Савосік, яких розстріляли російські солдати. Щодо шостого бійця інформація поки не підтверджена", - повідомив Лубінець.
Раніше стало відомо, що російські військові розстріляли 6 полонених українських воїнів у процесі виходу з позиції "Зеніт", що в Авдіївці.
При цьому бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявляв, що Сили оборони відходять з позиції "Зеніт" на околиці Авдіївки.
За його словами, рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.
Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. За даними британської розвідки, Авдіївка залишається основним напрямом для Росії на фронті.
Пізніше Третя штурмова бригада підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони. Захисники показали кадри з міста та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.
16 лютого командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Ще пізніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наші воїни вийшли з міста, аби уникнути оточення ворогом.
Більше про вихід ЗСУ з Авдіївки та про те, як це може вплинути на фронт, читайте у матеріалі РБК-Україна.
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