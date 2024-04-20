Розстріл поліцейських. У Вінницькій області знайшли автомобіль нападників, там були боєприпаси

У Вінницькій області знайшли автомобіль підозрюваних у нападі на патруль поліції . Самих нападників продовжують розшукувати.

Про це заявив керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За словами Рихлюка, наразі на території Вінницької та суміжних областей проводиться низка слідчих та розшукових дій, щоб встановити місцеперебування підозрюваних.

"На території Вінницької області виявили транспортний засіб, на якому переміщувалися підозрювані. Також на тому місці виявили певні боєприпаси, які належать до військового майна", - розповів керівник прокуратури.

Розстріл поліцейських у Вінницькій області

В ніч на 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області двоє чоловіків напали на поліцейських, застреливши одного з них. Після цього нападники втекли з місця злочину на автомобілі. В результаті нападу загинув 20-річний патрульний Максим Зарецький.

Наразі встановлено, що нападники є військовослужбовцями однієї з військових частин Сухопутних військ.

Детальніше про напад на поліцейських та про те, що відомо про нападників, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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