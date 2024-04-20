Нападниками виявилися військові. Що відомо про розстріл поліцейських у Вінницькій області

У Вінницькій області в ніч на 20 квітня двоє чоловіків розстріляли патруль поліції . Від отриманих поранень один з поліцейський загинув, а нападникам вдалося втекти з місця злочину.

Під час підготовки публікації використовувались повідомлення Нацполіції, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, Офісу генпрокурора, Сухопутних військ, а також 28-ї ОМБр та публікацію "Суспільне".

РБК-Україна розповідає, що відомо про напад та хто міг його скоїти.

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Що сталося

Вранці суботи, 20 квітня, Національна поліція повідомила про напад на двох патрульних у Гайсинському районі Вінницької області. Патрульні зупинили для перевірки автомобіль, в якому перебувало двоє чоловіків. Пізніше вони відкрили вогонь в правоохоронців, після чого втекли з місця злочину.

На опублікованому в Telegram-каналах відеозаписі з бодікамери одного з поліцейських можна було побачити, що напад стався не відразу. Чоловіки з автомобіля спочатку адекватно спілкувалися з правоохоронцями. Один з них погодився відкрити багажник, а після цього напав на одного з патрульних. Після цього на відеозаписі чути постріли, а потім прохання іншого патрульного про допомогу.

В результаті нападу один з правоохоронців загинув. Інший - отримав поранення.

Правоохоронці вже встановили нападників, але їхнє місцезнаходження наразі невідоме. Для пошуку зловмисників на території Вінницької та Одеської областей було введено поліцейську операцію.

За фактом нападу була порушена кримінальна справа за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України).

Що відомо про поліцейських

Як відомо, в результаті нападу загинув 20-річний патрульний Максим Зарецький. Він з 2021 року він навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора року служив у секторі реагування патрульної поліції.

Інший поліцейський - капітан поліції Максим Шарапанський. Він отримав поранення та перебуває у Бершадській районній лікарні. Його травми незначні, вогнепальних поранень немає.

Що відомо про нападників

Наразі в поліції не називали імен нападників, але вже встановлено, що вони є військовослужбовцями однієї з військових частин Сухопутних військ України.

Реагуючи на інцидент, командування Сухопутних військ пообіцяли надавати максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні нападу на поліцейських.

У мережі поширювалася інформація, що нападниками є військовослужбовці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Однак в бригаді заявили, що особи, яких розшукують, вже понад рік не є військовослужбовцями 28 ОМБр.

Водночас міністр внутрішніх справ Ігор Клименко пообіцяв притягнути винних до відповідальності, незалежно від того, хто вони та з якої причини скоїли злочин.

"Виправдання цьому злочину немає і не може бути. Стрільців необхідно знайти та затримати. Вони мають відповісти за всією суворістю закону", - наголошував він у своєму Telegram-каналі.