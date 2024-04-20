Расстрел полиции. В Винницкой области обнаружили автомобиль нападавших, там были боеприпасы

В Винницкой области нашли автомобиль подозреваемых в нападении на патруль полиции . Самих нападавших продолжают разыскивать.

Об этом заявил руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рыхлюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По словам Рыхлюка, на территории Винницкой и смежных областей проводится ряд следственных и розыскных действий, чтобы установить местонахождение подозреваемых.

"На территории Винницкой области обнаружили транспортное средство, на котором перемещались подозреваемые. Также на том месте обнаружили определенные боеприпасы, относящиеся к военному имуществу", - рассказал руководитель прокуратуры.

Расстрел полицейских в Винницкой области

В ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области двое мужчин напали на полицейских, застрелив одного из них. После этого нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле. В результате нападения погиб 20-летний патрульный Максим Зарецкий.

Установлено, что нападавшие являются военнослужащими одной из воинских частей Сухопутных войск.

Детальнее о нападении на полицейских и о том, что известно о нападавших, - читайте в материале РБК-Украина.

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