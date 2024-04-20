У Вінницькій області невідомі розстріляли поліцейських із авто. Оголошено план-перехоплення
У Вінницькій області 20 квітня невідомі розстріляли поліцейських Є жертва та поранений, злочинців уже шукають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України, Telegram голови МВС Ігоря Клименка.
"Сьогодні, 20 квітня, близько 2 години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору", - йдеться у повідомленні Нацполіції.
В авто були двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.
"Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений", - додали у відомстві.
На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію.
"Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції", - додали правоохоронці.
Реакція Клименка
Голова МВС Ігор Клименко відреагував на безпрецендентний злочин, заявивши, що виправдання йому немає і не може бути.
"Неважливо хто та в якому одязі. В якому стані та з якої причини Виправдання цьому злочину немає і не може бути. Стрільців необхідно знайти та затримати. Вони мають відповісти за всією суворістю закону", - написав він у Telegram.
Він також висловив співчуття родині та близьким загиблого поліцейського.
Як повідомлялося, у 2021 році в Івано-Франківську чоловік напав на поліцейського і завдав йому 14 ударів ножем. Правоохоронець вижив та перебуває у лікарні.
А у 2019 році в Харкові двоє невідомих у масках вчинили збройний напад на офіцера Департаменту карного розшуку Національної поліції України. Потерпілий зазнав тяжких поранень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.