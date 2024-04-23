Розстріл нацгвардійців на заводі Південмаш: суд виніс вирок військовому

Як нагадує ДБР, внаслідок стрілянини загинули 5 осіб, серед яких був цивільний. Також ще 5 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Під час суду строковик повністю визнав свою провину та розкаявся.

Що сталось

Було встановлено, що під час служби засуджений мав конфлікт з іншими військовослужбовцями. Зокрема він кілька разів був свідком сварок про які потім доповідав керівництву. Через це в інших сформувалось до нього негативне ставлення. Після чергової суперечки засуджений вирішив вбити тих, хто не поділяв його думок й поглядів.

Після розправив строковик захопив автомат, 200 набоїв та намагався втекти, але його затримали у місті Підгороднє Дніпровського району.

"У межах кримінального провадження проведено десятки експертиз, у тому числі стаціонарну комплексну психолого-психіатричну експертизу, яка встановила, що солдат не мав розладів з психікою і діяв цілковито свідомо", - додає ДБР.

Рішення суду

Суд визнав строковика винним у:

незаконному поводженні зі зброєю;

дезертирстві;

викраденні військовослужбовцем зброї, бойових припасів, іншого військового майна;

умисному вбивстві й не тільки.

Строковика засудили до довічного позбавлення волі. Зокрема зобов'язали відшкодувати цивільні позови родичів загиблих.

"Досудове розслідування стосовно керівництва військової частини, у якій служив засуджений наразі перебуває на фінальній стадії", - пише ДБР.

Розстріл в Дніпрі

27 січня 2022 року на території дніпровського підприємства "Південмаш" строковик Артемій Рябчук влаштував стрілянину проти своїх товаришів по службі, після чого втік. Інцидент стався під час видачі зброї караулу.

Як й згадувалось вище, в результаті стрілянини загинули четверо військовослужбовців та одна цивільна людина. Ще п'ятеро отримали поранення різної тяжкості.