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Расстрел нацгвардейцев на заводе Южмаш: суд вынес приговор военному

Фото: суд вынес приговор срочнику, устроившему стрельбу на заводе Южмаш (dbr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Строник, который в январе 2022 года устроил стрельбу на Южном машиностроительном заводе Днепра, был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

Как напоминает ГБР, в результате стрельбы погибли 5 человек, среди которых был гражданский. Также еще 5 получили ранения различной степени тяжести.

Во время суда срочник полностью признал свою вину и раскаялся. 

Что произошло 

Было установлено, что во время службы осужденный имел конфликт с другими военнослужащими. В частности он несколько раз был свидетелем ссор о которых потом докладывал руководству. Поэтому у других сформировалось к нему негативное отношение. После очередного спора осужденный решил убить тех, кто не разделял его мыслей и взглядов. 

После расправы срочник захватил автомат, 200 патронов и пытался убежать, но его задержали в городе Подгородное Днепровского района.

"В рамках уголовного производства проведены десятки экспертиз, в том числе стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что солдат не имел расстройств с психикой и действовал полностью сознательно", - добавляет ГБР. 

Решение суда

Суд признал срочника виновным в: 

  • незаконном обращении с оружием;
  • дезертирстве;
  • похищении военнослужащим оружия, боевых припасов, другого военного имущества;
  • умышленном убийстве и не только. 

Срочника приговорили к пожизненному лишению свободы. В частности обязали возместить гражданские иски родственников погибших.

"Досудебное расследование в отношении руководства воинской части, в которой служил осужденный сейчас находится на финальной стадии", - пишет ГБР. 

Расстрел в Днепре

27 января 2022 года на территории днепровского предприятия "Южмаш" срочник Артемий Рябчук устроил стрельбу против своих сослуживцев, после чего скрылся. Инцидент произошел при выдаче оружия караулу.

Как и упоминалось выше, в результате стрельбы погибли четверо военнослужащих и один гражданский человек. Еще пятеро получили ранения разной тяжести.

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