Розслідував втручання РФ у вибори до США. Трамп цинічно відреагував на смерть Мюллера

В США на 82-му році життя помер колишній директор Федерального бюро розслідувань та колишній спецпрокурор Роберт Мюллер. Саме він колись вів розслідування втручання РФ у вибори в США у 2016 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Екскерівник ФБР Мюллер пішов у відставку в 2013 році після того, як очолював Бюро протягом 12 років. Проте через кілька років, у 2017 році, Мюллер повернувся на державну службу на прохання Міністерства юстиції.

Мюллер, як спеціальний прокурор, вів розслідування, пов'язане з ймовірним втручанням Росії у вибори в США 2016 року. Він зібрав багато доказів контактів РФ зі штабом чинного президента США Дональда Трампа, який виграв вибори і у 2016 році.

Під час 22-місячного розслідування Мюллер зібрав докази, згідно з якими було висунуто звинувачення проти 34 осіб, в тому числі низки соратників Трампа. Фігурантами також стали російські розвідники та три російські компанії. Завдяки "Докладу Мюллера" було засуджено Пола Манафорта, Майкла Флінна, Ріка Гейтса та деяких інших осіб з оточення Трампа.

Але у підсумку Мюллер відмовився висувати кримінальні звинувачення проти самого Трампа, чим фактично врятував його. Попри це президент США написав у власній соціальній мережі Truth Social, що він дуже радіє з приводу смерті Мюллера.

"Роберт Мюллер щойно помер. Добре, я радий, що він помер. Він більше не зможе завдавати шкоди невинним людям!", - написав Трамп.