Расследовал вмешательство РФ в выборы в США. Трамп цинично отреагировал на смерть Мюллера

22:02 21.03.2026 Сб
Трамп очень своеобразно отреагировал на смерть Роберта Мюллера, который вел против него расследование
aimg Антон Корж
Фото: специальный прокурор Роберт Мюллер (wikimedia.org)

В США на 82-м году жизни скончался бывший директор Федерального бюро расследований и бывший спецпрокурор Роберт Мюллер. Именно он когда-то вел расследование вмешательства РФ в выборы в США в 2016 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Экс-руководитель ФБР Мюллер ушел в отставку в 2013 году после того, как возглавлял Бюро в течение 12 лет. Однако через несколько лет, в 2017 году, Мюллер вернулся на государственную службу по просьбе Министерства юстиции.

Мюллер, как специальный прокурор, вел расследование, связанное с предполагаемым вмешательством России в выборы в США 2016 года. Он собрал много доказательств контактов РФ со штабом действующего президента США Дональда Трампа, который выиграл выборы и в 2016 году.

Во время 22-месячного расследования Мюллер собрал доказательства, согласно которым были выдвинуты обвинения против 34 человек, в том числе ряда соратников Трампа. Фигурантами также стали российские разведчики и три российские компании. Благодаря "Докладу Мюллера" были осуждены Пол Манафорт, Майкл Флинн, Рик Гейтс и некоторые другие лица из окружения Трампа.

Но в итоге Мюллер отказался выдвигать уголовные обвинения против самого Трампа, чем фактически спас его. Несмотря на это президент США написал в собственной социальной сети Truth Social, что он очень радуется по поводу смерти Мюллера.

"Роберт Мюллер только что умер. Хорошо, я рад, что он умер. Он больше не сможет наносить вред невинным людям!", - написал Трамп.

Напомним, что в пятницу, 20 марта, стало известно о смерти легендарного актера Чака Норриса. Ему было 86 лет. Актер и мастер боевых искусств ушел из жизни внезапно утром 19 марта. Чак Норрис вошел в историю кино как звезда экшена.

Эксперт назвал главную проблему энергетического сектора в Украине
