Розслідування вбивства Парубія триває фактично цілодобово, - Зеленський

Вбивство і похорон Парубія

Нагадаємо, в суботу, 30 серпня, невідомий застрелив у Львові колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За даними правоохоронців, зловмисник відкрив вогонь і вистрілив близько 8 разів. Нардеп загинув на місці події, до приїзду швидкої.

Після того, що сталося, в місті оголосили спецоперацію «Сирена», щоб запобігти втечі вбивці від правоохоронних органів. Вчора в поліції розповіли, що було розпочато аналіз камер відеоспостереження по маршруту підходу і відходу злочинця.

За попередніми даними, напад був ретельно спланований. Слідство розглядає кілька версій, у тому числі ймовірний російський слід. Хто був нападником, поки невідомо, але згідно з кадрами, злочинець був замаскований під кур'єра служби доставки Glovo.

Сьогодні у Львівській міськраді повідомили, що чин похорону Андрія Парубія відбудеться 2 вересня, о 12:00 в Соборі святого Юра.

Вже о 13:30 на площі Ринок у Львові пройде загальноміська церемонія прощання, після чого політика поховають на Личаківському кладовищі.

Більше про резонансний злочин - читайте в матеріалі РБК-Україна.