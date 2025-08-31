Розслідування вбивства Парубія триває фактично цілодобово, - Зеленський

Правоохоронці працюють над розслідуванням вбивства нардепа Андрія Парубія фактично цілодобово.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє відеозвернення.
Глава держави поінформував, що протягом дня були доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника СБУ Василя Малюка.
"Доповідали про хід розслідування, відпрацьовують всі обставини, задіяні всі необхідні сили. Поліція, СБУ, прокуратура працюють фактично цілодобово. Сподіваємося на результат", - сказав президент.
Нагадаємо, в суботу, 30 серпня, невідомий застрелив у Львові колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За даними правоохоронців, зловмисник відкрив вогонь і вистрілив близько 8 разів. Нардеп загинув на місці події, до приїзду швидкої.
Після того, що сталося, в місті оголосили спецоперацію «Сирена», щоб запобігти втечі вбивці від правоохоронних органів. Вчора в поліції розповіли, що було розпочато аналіз камер відеоспостереження по маршруту підходу і відходу злочинця.
За попередніми даними, напад був ретельно спланований. Слідство розглядає кілька версій, у тому числі ймовірний російський слід. Хто був нападником, поки невідомо, але згідно з кадрами, злочинець був замаскований під кур'єра служби доставки Glovo.
Сьогодні у Львівській міськраді повідомили, що чин похорону Андрія Парубія відбудеться 2 вересня, о 12:00 в Соборі святого Юра.
Вже о 13:30 на площі Ринок у Львові пройде загальноміська церемонія прощання, після чого політика поховають на Личаківському кладовищі.
