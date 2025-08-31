Расследование убийства Парубия идет фактически круглосуточно, - Зеленский

Убийство и похороны Парубия

Напомним, в субботу, 30 августа, неизвестный застрелил во Львове бывшего главу Верховной Рады Андрея Парубия. По данным правоохранительных, злоумышленник открыл огонь и выстрелил около 8 раз. Нардеп погиб на месте событий, до приезда скорой.

После случившегося в городе объявили спецоперацию "Сирена", чтобы предотвратить побег убийцы от правоохранительных органов. Вчера в полиции рассказали, что был начат анализ камер видеонаблюдения по маршруту подхода и ухода преступника.

По предварительным данным, нападение было тщательно спланировано. Следствие рассматривает несколько версий, в том числе вероятный российской след. Кто был нападавшим, пока неизвестно, но согласно кадрам, преступник был замаскирован под курьера сервиса доставки Glovo.

Сегодня во Львовском горсовете сообщили, что чин похорон Андрея Парубия состоится 2 сентября, в 12:00 в Соборе святого Юра.

Уже в 13:30 на площади Рынок во Львове пройдет общегородская церемония прощания, после чего политика похоронят на Лычаковском кладбище.

Больше о резонансном преступлении - читайте в материале РБК-Украина.