Розслідування підриву ГЕС. Кулеба негативно відреагував на пропозицію Туреччини
МЗС України негативно відреагувало на пропозицію Туреччини створити міжнародну комісію для розслідування підриву Каховської ГЕС.
Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"У нас уже був цей досвід. Це все гра в піддавки з росіянами. Коли в Оленівці вбили наших військовополонених і ми сказали ООН: надішліть місію свою, розслідуйте. Ви думаєте, вони туди доїхали? Я вам більше скажу: ця місія була тихо закрита ООН, яка називається "без шуму і пилу", - заявив глава міністерства.
Водночас він запропонував міжнародним інституціям приїхати до Києва і розслідувати постійні атаки на українську столицю.
Підрив Каховської ГЕС
Днями російські військові умисно здійснили підрив дамби Каховської ГЕС. Внаслідок інциденту низка населених пунктів у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях пішли під воду.
Найскладніша ситуація у Херсонській області, де затоплено вже 600 кв. км. При цьому лівий берег Дніпра, який поки що перебуває під ворожою окупацією, постраждав найбільше. Однак росіяни не допомагають мешканцям у затоплених районах, а навпаки забороняють евакуюватися.
Окрім того, в окупованих Олешках через затоплення загинуло три людини, а у Василівці Миколаївської області відомо про одну жертву.
Пропозиція Туреччини
Під час розмови з українським президентом Володимиром Зеленським президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що для детального розслідування вибуху на Каховській ГЕС може бути створена комісія за участю експертів з України та Росії, а також ООН і міжнародного співтовариства, включаючи Туреччину.
Пізніше Ердоган провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.Вони також обговорили ситуацію навколо Каховської гідроелектростанції.
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