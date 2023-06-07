ua ru
Ср, 07 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ердоган провів переговори з Путіним: говорили про Україну та Каховську ГЕС

Новость на русском →
Середа 07 червня 2023 16:13
Ердоган провів переговори з Путіним: говорили про Україну та Каховську ГЕС Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони, зокрема, обговорили ситуацію навколо Каховської гідроелектростанції.

Про це розповіли в канцелярії президента Туреччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

В ході обговорень Ердоган заявив про важливість проведення розслідування руйнування Каховської ГЕС таким чином, щоб "не залишалося місця для сумнівів".

Також глава турецької держави запропонував створити комісію, яка займеться розслідуванням події. Він запропонував, щоб туди увійшли російські та українські експерти, представники ООН та міжнародної спільноти. Ердоган запевнив, що Туреччина також може допомогти.

Президент Туреччини розповів, що він бачить прогрес у консультаціях з ООН щодо "усунення перешкод" для експорту російського зерна та добрив.

Ердоган зазначив, що його країна планує продовжувати докладати необхідних зусиль для встановлення справедливого миру між Україною та Росією.

Зазначимо, що сьогодні Ердоган також поспілкувався телефоном з президентом України Володимиром Зеленським.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, вчора, 6 червня, стало відомо про пошкодження Каховської ГЕС, внаслідок чого розпочалося затоплення населених пунктів Херсонської області. Україна наголошувала, що росіяни пошкодили дамбу, підірвавши міни. Москва ж звинувачує ЗСУ у ракетному ударі по греблі.

За інформацією NYT, версію України підтримують експерти з інженерної справи. За їхніми словами, такі руйнування могли статися лише внаслідок внутрішнього підриву.

Також, за непідтвердженою інформацією, США мають розвіддані, які доводять провину Росії в підриві Каховської ГЕС.

Більш детально про інцидент можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Каховська ГЕС Турция Реджеп Тайіп Ердоган Війна Росії проти України
NEWS
Корисливий нейтралітет та сумнівні ідеї. На чиєму боці Індонезія у війні РФ проти України
Корисливий нейтралітет та сумнівні ідеї. На чиєму боці Індонезія у війні РФ проти України
DAILY
Екс-посол США Вільям Тейлор: Китай може тиснути на Путіна, щоб він пішов з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Екс-посол США Вільям Тейлор: Китай може тиснути на Путіна, щоб він пішов з України