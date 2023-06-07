Ердоган провів переговори з Путіним: говорили про Україну та Каховську ГЕС

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони, зокрема, обговорили ситуацію навколо Каховської гідроелектростанції.

Про це розповіли в канцелярії президента Туреччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber .

В ході обговорень Ердоган заявив про важливість проведення розслідування руйнування Каховської ГЕС таким чином, щоб "не залишалося місця для сумнівів".

Також глава турецької держави запропонував створити комісію, яка займеться розслідуванням події. Він запропонував, щоб туди увійшли російські та українські експерти, представники ООН та міжнародної спільноти. Ердоган запевнив, що Туреччина також може допомогти.

Президент Туреччини розповів, що він бачить прогрес у консультаціях з ООН щодо "усунення перешкод" для експорту російського зерна та добрив.

Ердоган зазначив, що його країна планує продовжувати докладати необхідних зусиль для встановлення справедливого миру між Україною та Росією.

Зазначимо, що сьогодні Ердоган також поспілкувався телефоном з президентом України Володимиром Зеленським.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, вчора, 6 червня, стало відомо про пошкодження Каховської ГЕС, внаслідок чого розпочалося затоплення населених пунктів Херсонської області. Україна наголошувала, що росіяни пошкодили дамбу, підірвавши міни. Москва ж звинувачує ЗСУ у ракетному ударі по греблі.

За інформацією NYT, версію України підтримують експерти з інженерної справи. За їхніми словами, такі руйнування могли статися лише внаслідок внутрішнього підриву.

Також, за непідтвердженою інформацією, США мають розвіддані, які доводять провину Росії в підриві Каховської ГЕС.

Більш детально про інцидент можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.