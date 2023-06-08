Расследование взрыва ГЭС. Кулеба отрицательно отреагировал на предложение Турции

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"У нас уже был этот опыт. Это все игра в поддавки с россиянами. Когда в Еленовке убили наших военнопленных и мы сказали ООН: пришлите миссию свою, расследуйте. Вы думаете, они туда доехали? Я вам больше скажу: эта миссия была тихо закрыта ООН, которая называется "без шума и пыли", - заявил глава министерства.

В то же время он предложил международным институциям приехать в Киев и расследовать постоянные атаки на украинскую столицу.

Подрыв Каховской ГЭС

На днях российские военные умышленно совершили подрыв дамбы Каховской ГЭС. В результате инцидента ряд населенных пунктов в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях ушли под воду.

Самая сложная ситуация в Херсонской области, где уже затоплено 600 кв. км. При этом левый берег Днепра, пока находящийся под враждебной оккупацией, пострадал больше всего. Однако россияне не помогают жителям в затопленных районах, а наоборот, запрещают эвакуироваться.

Кроме того, в оккупированных Олешках из-за затопления погибли три человека, а в Васильевке Николаевской области известно об одной жертве.

Предложение Турции

В ходе беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для детального расследования взрыва на Каховской ГЭС может быть создана комиссия с участием экспертов из Украины и России, а также ООН и международного сообщества, включая Турцию.

Позже Эрдоган провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Они также обсудили ситуацию вокруг Каховской гидроэлектростанции.

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