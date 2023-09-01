Розслідувачі з'ясували, як шпигун ГРУ у Швеції постачав санкційні товари до РФ

Йдеться про 60-річного чоловіка російського походження, який має громадянство РФ та Швеції. Про його затримання у шведській прокуратурі поінформували 28 серпня.

При цьому прокурор Генрік Олін зазначав, що підозрюваний, щодо якого ведеться кримінальна справа, діяв під керівництвом та контролем російської військової розвідки ГРУ.

Наразі журналісти отримали доступ до матеріалів попереднього слідства цієї справи. Згідно з обвинуваченням, чоловік постачав до РФ нелегальне обладнання через фінську електротехнічну фірму.

За даними шведської влади, фігурант, ймовірно, працював на ГРУ. При цьому чоловік свою провину заперечує.

Також у матеріалах слідства зазначається, що США вважають Фінляндію важливою транзитною країною для постачання до РФ заборонених технологій.

Нагадаємо, раніше шведський прокурор заявив про те, що мережу обходу санкцій, якою користувався фігурант шпигунської справи, було ліквідовано.

Затримання агентів РФ у Європі та Штатах

Нещодавно у різних європейських країнах, а також США, правоохоронці повідомляли про справи щодо порушення санкційних обмежень та постачання до Росії різного забороненого для експорту обладнання, у тому числі - озброєнь.

Так, наприклад, у Штатах судять громадянина РФ, який, за даними слідства, відправляв до Росії електроніку для військової техніки.

Перед цим стало відомо, що в Німеччині був затриманий підприємець, підозрюваний у порушенні економічних санкцій Євросоюзу проти РФ через експорт зброї до Росії. До речі, наприкінці серпня стало відомо, що у ФРН вирішили реформувати розвідку через російські шпигуни.

Також нагадаємо, що раніше Служби держбезпеки Латвії затримали чотирьох громадян країни, які підозрюються у виконанні доручень за завданням ФСБ РФ. Причому ця діяльність була спрямована проти Латвії та безпеки її мешканців.

Крім того, у Великій Британії нещодавно затримали трьох громадян Болгарії, які проживали неподалік військового об'єкта Нортхолт на заході Лондона - їх підозрюють у шпигунстві на Росію.