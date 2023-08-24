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Німецького бізнесмена затримали через підозру в експорті зброї в РФ

Німеччина, Четвер 24 серпня 2023 16:23
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Німецького бізнесмена затримали через підозру в експорті зброї в РФ Фото: німецького бізнесмена запідозрили в експорті зброї до РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Німеччині затримали підприємця, який підозрюються у порушенні економічних санкцій Євросоюзу проти РФ через експорт зброї до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Німецький підприємець Уллі З. підозрюється в експорті до РФ верстатів із виробництва високоточних військових гвинтівок. За даними Федеральної прокуратури, у 2015 році він продав російському виробнику зброї верстати для серійного виробництва снайперських гвинтівок та поставив їх через треті країни, використовуючи компанії у Швейцарії та Литві. З метою приховування своїх дій чоловік провів цю угоду через інші засновані ним фірми та ще одну російську компанію, зазначається у заяві. Обсяг замовлення становив близько 2 млн євро.

Крім того, підприємець уклав в обхід санкцій додатковий контракт на встановлення техніки та навчання співробітників у Росії, він був реалізований у 2015 та 2016 роках.

Фірма, що йому належить, імпортувала на початку 2015 року чотири вироблені російським партнером снайперські гвинтівки на суму 22 тисячі євро "в випробувальних цілях". При цьому він сфальсифікував дату укладання угоди, щоб вивести її з-під ембарго зброї, і записав у договорі дату на рік раніше його укладання.

Прокуратура не розкриває повного імені підозрюваного, а також назв його фірм.

Нагадаємо, ми писали, що Китай постачав РФ техніку, якою будували укріплення на окупованих територіях.

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