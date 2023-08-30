В Німеччині вирішили реформувати розвідку через російських шпигунів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропозицію уряду Німеччини, про яку пише Frankfurter Allgemeine Zeitung .

Реформу мають схвалити депутати

Зазначається, що уряд Німеччини зважився змінити закон, що регулює діяльність Федеральної розвідувальної служби країни.

Це є відповіддю на діяльність російських шпигунів. Однак реформу має схвалити парламент Німеччини.

Що може змінитися

Для протидії шпигунству в лавах розвідки планується проводити точкові перевірки. Оглядати можуть автомобілі та сумки співробітників, також ідеться і про перевірки особистих смартфонів.

У проєкті закону йдеться, що проведення подібних перевірок має виявляти можливу шпигунську діяльність ворожих спецслужб на ранній стадії.

Вплив Росії в Німеччині

Нещодавно співробітника німецького Бундесверу затримано за підозрою в шпигунстві на користь Російської Федерації.

Ми також писали, що у Німеччині могла діяти ціла низка російських агентів, які намагаються налаштувати Німеччину проти підтримки України. Зокрема, проводячи акції, на яких закликають Берлін змінити свій прозахідний вектор.

До того ж торік повідомлялось, що військова контррозвідка Німеччини вважає, що російські спецслужби могли отримати доступ до телефонів бійців ЗСУ поруч із тренувальними базами.