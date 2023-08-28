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У Швеції затримали росіянина, який допомагав обходити санкції та співпрацював із ГРУ

Швеція, Понеділок 28 серпня 2023 19:13
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У Швеції затримали росіянина, який допомагав обходити санкції та співпрацював із ГРУ Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Швеції заарештували 60-річного громадянина РФ, який намагався передавати російській розвідці інформацію. Також він намагався допомогти обійти санкції проти Росії.

Про це заявив шведський прокурор Генрік Олін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Expressen.

"60-річний чоловік, проти якого зараз триває кримінальна справа, має російське і шведське громадянство", - йдеться у повідомленні.

Прокурор уточнив, що метою його діяльності було бажання допомогти Росії в незаконному придбанні електроніки для її військово-промислового комплексу.

За словами прокурора, все відбувалося під керівництвом і контролем російської військової розвідки ГРУ. Прокурор зазначив, що цю мережу обходу санкцій було ліквідовано.

Що ще кажуть слідчі

Згідно з обвинувальним висновком, компанія цієї людини надала платформу для російської військової розвідки ГРУ і є частиною російської державної системи з незаконних закупівель технологій на Заході.

Його підозрюють в отриманні як інформації, так і предметів, до яких російська держава і сили оборони не могли отримати доступ на відкритому ринку.

Потім чоловік організував закупівлю, подальше транспортування, при цьому, за даними слідства, фактичний кінцевий споживач був невідомий.

Агенти Росії в Європі

Нещодавно співробітники Служби держбезпеки Латвії затримали чотирьох громадян країни, які підозрюються у виконанні доручень за завданням ФСБ Росії. Причому ця діяльність була спрямована проти Латвії та безпеки її мешканців.

Також в Британії затримали трьох громадян Болгарії, що проживали неподалік військового об'єкта Нортхолт на заході Лондона - їх підозрюють у шпигунстві на Росію.

Видання The New York Times писало, що спецслужби Росії використовують спеціальні методи впливу, щоб приховати участь Кремля в культивуванні проросійських і антиукраїнських повідомлень у Сполучених Штатах і Європі.

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