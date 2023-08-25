У Латвії затримали чотирьох громадян: могли працювати на ФСБ Росії

Співробітники Служби держбезпеки Латвії затримали чотирьох громадян країни, які підозрюються у виконанні доручень за завданням ФСБ Росії. Причому ця діяльність була спрямована проти Латвії та безпеки її мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Повідомляється, що кримінальний процес у цій справі було розпочато 1 серпня за статтею про надання допомоги іноземній державі проти Латвії.

У рамках розслідування правоохоронці провели обшуки на 14 об'єктах у Ризі та інших містах Латвії. Також під час обшуку було вилучено велику кількість носіїв інформації та різних документів.

На об'єктах, пов'язаних із затриманими, співробітники Служби держбезпеки виявили пристрої, які, ймовірно, є товарами стратегічного значення та можуть бути використані для незаконної оперативної діяльності.

Дані, отримані в ході розслідування, свідчать про те, що затримані за дорученням ФСБ Росії здійснювали дії, спрямовані проти свободи, недоторканності, економічної, соціальної та фізичної безпеки інших осіб.

Трьох підозрюваних заарештували, ще одному заборонили виїжджати за межі Латвії та міняти місце проживання.

Російські агенти

Зазначимо, що російська мережа шпигунів активно працює в країнах Європи.

Зовсім нещодавно в Латвії затримала чоловіка, який був шанувальником групи "Антифашисти Прибалтики". Його підозрюють у шпигунстві на користь РФ.

До цього у Польщі затримали російського агента, який спостерігав за військовими об'єктами та морськими портами в країні. У МВС країни заявили, що це була вже 15 людина, затримана у рамках розслідування проти шпигунської мережі.

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