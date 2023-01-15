Розслідувачі встановили імена росіян, причетних до ракетного удару по Дніпру

OSINT-спільнота Molfar провела власне розслідування подій ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі в суботу, 14 січня, з метою встановити осіб, відповідальних за реалізацію теракту на рівні виконавців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Molfar .

"Ми знайшли всіх причетних до ракетного обстрілу осіб, у тому числі тих, хто заправляв літаки та ракети перед пуском. Додатково були ідентифіковані особи, які прямо пов’язані з цим авіаційним полком, але не належать до його складу", - йдеться в матеріалі.

За інформацією Геннадія Корбана, голови територіальної оборони міста Дніпро, яку він опублікував у власному новинному каналі - обстріл житлової багатоповерхівки у місті Дніпро скоїв 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк, що базується у місті Шайківка.

Зазначено, що це той самий авіаційний полк, який скоїв терористичний обстріл ТЦ "Амстор" в місті Кременчук у червні минулого року.

OSINT-спільнота Molfar ідентифікувала всіх осіб, причетних до терористичного обстрілу житлової будівлі у місті Дніпро: це командири екіпажів, льотчики, технічні співробітники, штабні працівники та просто афілійовані особи, які відвідують урочисті святкування подій полку та присутні на спільних фото як імовірні колишні, або резервні військові цього гвардійського полку.

Фото: всі особи, причетні до 52 гвардійського авіаційного полку

Переглянути фото у великому розмірі можна за посиланням.