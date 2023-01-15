Кількість жертв удару Росії по Дніпру знову зросла

У Дніпрі знову зросла кількість жертв від російського удар по багатоповерхівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Ради оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана в Telegram.

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Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомляє вже про 29 жертв.

Він також зазначив, що 27-річна жінка, яку дістали з-під завалів пообіді, перебуває у реанімації з сильним переохолодженням.

"Вогнеборці нарешті вгамували пожежу, яка зайнялася в будинку від удару. Вже розібрали приблизно половину розтрощених російською ракетою конструкцій", - додав він.

Сьогодні, 15 січня, Корбан розповів про актуальну інформацію по ситуації в Дніпрі станом на 16:30.

"Загинуло 28 осіб, з них 1 дитина; травмовано 73 особи, з них 13 дітей; врятовано 39 осіб, із них 6 дітей", - заявив керівник Ради оборони.

За його словами, тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи, нині розшукується ще 43 людини.