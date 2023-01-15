Кількість жертв удару Росії по Дніпру знову зросла
У Дніпрі знову зросла кількість жертв від російського удар по багатоповерхівці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Ради оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана в Telegram.
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Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомляє вже про 29 жертв.
Він також зазначив, що 27-річна жінка, яку дістали з-під завалів пообіді, перебуває у реанімації з сильним переохолодженням.
"Вогнеборці нарешті вгамували пожежу, яка зайнялася в будинку від удару. Вже розібрали приблизно половину розтрощених російською ракетою конструкцій", - додав він.
Сьогодні, 15 січня, Корбан розповів про актуальну інформацію по ситуації в Дніпрі станом на 16:30.
"Загинуло 28 осіб, з них 1 дитина; травмовано 73 особи, з них 13 дітей; врятовано 39 осіб, із них 6 дітей", - заявив керівник Ради оборони.
За його словами, тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи, нині розшукується ще 43 людини.
Нагадаємо, вчора речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук назвав командира РФ, відповідального за удар по Дніпру.
Раніше ми повідомляли, що нині Дніпро надає тимчасовий прихисток мешканцям розбитої ракетою РФ багатоповерхівки. Мер міста розповів куди звертатися за допомогою.
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