Расследователи установили имена россиян, причастных к ракетному удару по Днепру
OSINT-сообщество Molfar провело собственное расследование событий ракетного удара по жилому дому в Днепре, в субботу 14 января, с целью установить лиц, ответственных за реализацию теракта на уровне исполнителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Molfar.
"Мы нашли всех причастных к ракетным обстрелам лиц, в том числе заправлявших самолеты и ракеты перед пуском. Дополнительно были идентифицированы лица, прямо связанные с этим авиационным полком, но не принадлежащие к его составу", - говорится в материале .
По информации Геннадия Корбана, главы территориальной обороны города Днепр, которую он опубликовал в собственном новостном канале - обстрел жилой многоэтажки в городе Днепр совершил 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк, базирующийся в городе Шайковка.
Отмечено, что это тот самый авиационный полк, который совершил террористический обстрел ТЦ "Амстор" в Кременчуге в июне прошлого года.
OSINT-сообщество Molfar идентифицировало всех лиц, причастных к террористическому обстрелу жилого здания в городе Днепр: это командиры экипажей, летчики, технические сотрудники, штабные работники и просто аффилированные лица, посещающие торжественные празднования событий полка и присутствующие на общих фото как вероятно бывшие или резервные военные этого гвардейского полка.
Фото: все лица, причастные к 52 гвардейскому авиационному полку
Просмотреть фото в большом размере можно по ссылке.
Напомним, вчера 14 января, во время очередного массированного обстрела по территории Украины, российские кафиры попали по жилому дому в Днепре. По последним данным было известно, что в результате удара погибли 29 человек.
Также ранее мы писали, что обстрелять город дал приказ командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин.
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