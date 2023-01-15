Расследователи установили имена россиян, причастных к ракетному удару по Днепру

OSINT-сообщество Molfar провело собственное расследование событий ракетного удара по жилому дому в Днепре, в субботу 14 января, с целью установить лиц, ответственных за реализацию теракта на уровне исполнителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Molfar .

"Мы нашли всех причастных к ракетным обстрелам лиц, в том числе заправлявших самолеты и ракеты перед пуском. Дополнительно были идентифицированы лица, прямо связанные с этим авиационным полком, но не принадлежащие к его составу", - говорится в материале .

По информации Геннадия Корбана, главы территориальной обороны города Днепр, которую он опубликовал в собственном новостном канале - обстрел жилой многоэтажки в городе Днепр совершил 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк, базирующийся в городе Шайковка.

Отмечено, что это тот самый авиационный полк, который совершил террористический обстрел ТЦ "Амстор" в Кременчуге в июне прошлого года.

OSINT-сообщество Molfar идентифицировало всех лиц, причастных к террористическому обстрелу жилого здания в городе Днепр: это командиры экипажей, летчики, технические сотрудники, штабные работники и просто аффилированные лица, посещающие торжественные празднования событий полка и присутствующие на общих фото как вероятно бывшие или резервные военные этого гвардейского полка.

Фото: все лица, причастные к 52 гвардейскому авиационному полку

Просмотреть фото в большом размере можно по ссылке.