Розслідувачі ідентифікували "вагнерівця", який командує штурмом Соледара

Колишній офіцер-спецпризначівець ГРУ Антон Єлізаров є командувачем російськими підрозділами ПВК "Вагнера" у Соледарі Донецької області. Кілька років тому його судили за шахрайство зі службовою квартирою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на центр розслідування "Досьє".
Як стало відомо, саме йому належить позитивний "Лотос", який використовував засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, коли говорив на публіці про людину, яка керує операцією в Соледарі.
Центр "Досьє" з'ясував, що Єлізаров був засуджений за шахрайство під час приватизації квартири, а тепер, за повідомленнями, нагороджений званням "героя Росії".
За даними розслідувачів, Єлізарову 41 рік, він має військову освіту, служив у Повітряно-десантних військах та у відділі спецпризначення ГРУ.
У 2014 році отримав три роки позбавлення волі умовно та штраф за шахрайство у справі про приватизацію службової квартири. Єлізаров судився з Міністерством оборони, але у результаті справу програв і був виселений із квартири у 2016 році. У тому ж році він підписав контракт із ПВК "Вагнера".
"Досьє" повідомляє, що "вагнерівець воював у складі російської армії на Кавказі, а у складі ПВК "Вагнера" - у Сирії та Лівії. Також працював інструктором у Центральноафриканській Республіці. У вересні 2022 року Єлізаров з’являвся на публіці із трьома нагородами - зіркою "героя Росії", "героя "ДНР" та "героя "ЛНР".
Нагадаємо, Міноборони РФ оголосило про так зване захоплення Соледара. Там стверджують, що це "допоможе окупаційним військам заблокувати українські війська у Бахмуті". Проте українська сторона заперечує цю інформацію.
Також раніше ми писали, що засновник та куратор ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує маніпулювати на темі "взяття Соледару", щоб підняти свій авторитет та відрізнити своїх військових від інших окупантів.
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