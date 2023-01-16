Розслідувачі ідентифікували "вагнерівця", який командує штурмом Соледара

Як стало відомо, саме йому належить позитивний "Лотос", який використовував засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, коли говорив на публіці про людину, яка керує операцією в Соледарі.

Центр "Досьє" з'ясував, що Єлізаров був засуджений за шахрайство під час приватизації квартири, а тепер, за повідомленнями, нагороджений званням "героя Росії".

За даними розслідувачів, Єлізарову 41 рік, він має військову освіту, служив у Повітряно-десантних військах та у відділі спецпризначення ГРУ.

У 2014 році отримав три роки позбавлення волі умовно та штраф за шахрайство у справі про приватизацію службової квартири. Єлізаров судився з Міністерством оборони, але у результаті справу програв і був виселений із квартири у 2016 році. У тому ж році він підписав контракт із ПВК "Вагнера".

"Досьє" повідомляє, що "вагнерівець воював у складі російської армії на Кавказі, а у складі ПВК "Вагнера" - у Сирії та Лівії. Також працював інструктором у Центральноафриканській Республіці. У вересні 2022 року Єлізаров з’являвся на публіці із трьома нагородами - зіркою "героя Росії", "героя "ДНР" та "героя "ЛНР".