Расследователи идентифицировали "вагнеровца", командующего штурмом Соледара

Как стало известно, именно ему принадлежит позывной "Лотос", который использовал основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, когда говорил на публике о человеке, управляющем операцией в Соледаре.

Центр "Досье" выяснил, что Елизаров был осужден за мошенничество во время приватизации квартиры, а теперь, по сообщениям, награжден званием "героя России".

По данным расследователей, Елизарову 41 год, у него есть военное образование, служил в Воздушно-десантных войсках и в отделе спецназначения ГРУ.

В 2014 году получил три года лишения свободы условно и штраф за мошенничество по делу о приватизации служебной квартиры. Елизаров судился с Министерством обороны, но в результате дело проиграл и был выдворен из квартиры в 2016 году. В том же году он подписал контракт с ЧВК "Вагнера".

"Досье" сообщает, что "вагнеровец воевал в составе российской армии на Кавказе, а в составе ЧВК "Вагнера" - в Сирии и Ливии. Также работал инструктором в Центральноафриканской Республике. В сентябре 2022 года Елизаров появлялся на публике с тремя наградами - звездой "героя России", "героя ДНР" и "героя ЛНР".