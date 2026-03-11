UA

Розрив скорочується: як змінилися шанси Орбана та Мадяра перед виборами в Угорщині

13:47 11.03.2026 Ср
2 хв
Таємна кампанія Кремля могла вже повпливати на думку угорців?
aimg Олена Чупровська
Фото: прем'єр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)

Перевага опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра над "Фідесом" чинного прем'єра Угорщини Орбана скорочується. До парламентських виборів 12 квітня лише місяць.

"Тиса" попереду: що показують цифри

Дослідницький центр 21 Kutatokozpont провів опитування з 2 по 6 березня. Результат: "Тиса" набирає 53% серед тих, хто вже визначився з вибором, "Фідес" - 39%. У січні розрив був більшим - 16 відсоткових пунктів, зараз скоротився до 14.

Ще одне опитування від 24.hu дало схожу картину: 38% за "Тису", 30% за "Фідес".

За прогнозами, партії можуть отримати стільки мандатів у парламенті:

  • "Тиса" - 115
  • "Фідес" - 78
  • Ультраправа "Наша Батьківщина" - єдина, хто ще подолає 5% поріг.

Загалом у парламенті Угорщини 199 місць.

Лідер "Тиси" Петер Мадяр будує кампанію на трьох обіцянках:

  • викорінити корупцію
  • розблокувати заморожені мільярди євро від ЄС
  • повернути Угорщину до повноцінної співпраці з ЄС і НАТО.

"Фідес" не здається

Орбанівська партія посилається на інші опитування, які нібито показують її перемогу. Але опоненти кажуть: ці дослідження проводили структури, фінансово або особисто пов'язані з правлячою партією.

Багато виборців досі не визначились - тож результат голосування залишається непередбачуваним.

Путін допомагає Орбану: таємна операція Кремля

Поки тривають передвиборчі перегони, Росія таємно намагається вплинути на їхній результат.

Як повідомлялось раніше, адміністрація Путіна схвалила план "Агентства соціального дизайну" - структури під санкціями - запустити в Угорщині приховану дезінформаційну кампанію.

Операцією, найімовірніше, керує Сергій Кирієнко - перший заступник керівника апарату Кремля, який уже координував схожі кампанії в інших країнах.

Схема проста: контент готується в Росії, але виглядає як місцевий - адаптовані меми, відео та інфографіка під угорську аудиторію, які поширюють через місцевих блогерів.

Мета - показати Орбана "сильним лідером із глобальними друзями", а Мадяра - "брюссельською маріонеткою". Проти "Тиси" готуються "інформаційні атаки" з акцентом на "некомпетентність і внутрішній розбрат" партії. Одночасно ведеться інформкапанія, націлена проти України.

Тим часом Орбан зізнався, для чого йому насправді була потрібна Україна. За його словами, поки Україна залишається між РФ та Угорщиною, можна забезпечувати безпеку угорців.

