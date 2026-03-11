Розрив скорочується: як змінилися шанси Орбана та Мадяра перед виборами в Угорщині

"Тиса" попереду: що показують цифри

Дослідницький центр 21 Kutatokozpont провів опитування з 2 по 6 березня. Результат: "Тиса" набирає 53% серед тих, хто вже визначився з вибором, "Фідес" - 39%. У січні розрив був більшим - 16 відсоткових пунктів, зараз скоротився до 14.

Ще одне опитування від 24.hu дало схожу картину: 38% за "Тису", 30% за "Фідес".

За прогнозами, партії можуть отримати стільки мандатів у парламенті:

"Тиса" - 115

"Фідес" - 78

Ультраправа "Наша Батьківщина" - єдина, хто ще подолає 5% поріг.

Загалом у парламенті Угорщини 199 місць.

Лідер "Тиси" Петер Мадяр будує кампанію на трьох обіцянках:

викорінити корупцію

розблокувати заморожені мільярди євро від ЄС

повернути Угорщину до повноцінної співпраці з ЄС і НАТО.

"Фідес" не здається

Орбанівська партія посилається на інші опитування, які нібито показують її перемогу. Але опоненти кажуть: ці дослідження проводили структури, фінансово або особисто пов'язані з правлячою партією.

Багато виборців досі не визначились - тож результат голосування залишається непередбачуваним.

Путін допомагає Орбану: таємна операція Кремля

Поки тривають передвиборчі перегони, Росія таємно намагається вплинути на їхній результат.

Як повідомлялось раніше, адміністрація Путіна схвалила план "Агентства соціального дизайну" - структури під санкціями - запустити в Угорщині приховану дезінформаційну кампанію.

Операцією, найімовірніше, керує Сергій Кирієнко - перший заступник керівника апарату Кремля, який уже координував схожі кампанії в інших країнах.