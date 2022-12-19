Розподіляла кошти серед росіян: затримано "фінансистку" окупаційної адміністрації Куп’янська

Контррозвідка Служби безпеки України у звільнених районах Харківської області викрила поплічницю ворога, що займалася фінансуванням окупаційних органів РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що зловмисницею виявилась колишня очільниця одного з відділів Куп'янської міської ради, яка на початку повномасштабної війни підтримала росіян.

Після тимчасового захоплення міста жінка вступила до лав окупаційної адміністрації, де її призначили "главным специалистом отдела экономического развития".

На цій "посаді" підозрювана виконувала вказівки РФ щодо поширення кремлівського режиму в регіоні та забезпечення безперебійного фінансування окупаційних органів РФ.

Для цього вона здійснювала розподіл коштів серед окупаційних підрозділів і готувала платіжні та звітно-фінансові документи російського зразка.

Після звільнення Куп'янська зловмисниця намагалась переховуватись. У результаті оперативних дій співробітники СБУ встановили її місцеперебування і затримали.

Наразі слідчі повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час оголошення підозри затримана визнала свою провину та повідомила, що вчинила злочинні дії під впливом російської пропаганди.

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області викрили пособницю ворога, яка організувала збір грошей на потреби окупаційних угруповань, що воюють проти ЗСУ.

Окрім того, у Миколаївській області колаборант передавав автозапчастини окупантам, годував їх та допомагав облаштувати казарми.

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