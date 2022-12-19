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Распределяла средства среди россиян: задержана "финансистка" оккупационной администрации Купянска

Новина українською →
Понедельник 19 декабря 2022 12:16
Распределяла средства среди россиян: задержана "финансистка" оккупационной администрации Купянска Фото: СБУ задержала финансистку бывшей оккупационной администрации Купянска (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Контрразведка Службы безопасности Украины в освобожденных районах Харьковской области разоблачила пособницу врага, которая занималась финансированием оккупационных органов РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что злоумышленницей оказалась бывшая глава одного из отделов Купянского городского совета, которая в начале полномасштабной войны поддержала россиян.

После временного захвата города женщина вступила в ряды оккупационной администрации, где она была назначена "главным специалистом отдела экономического развития".

На этой должности подозреваемая выполняла указания РФ о распространении кремлевского режима в регионе и обеспечении бесперебойного финансирования оккупационных органов РФ.

Для этого она распределяла средства среди оккупационных подразделений и готовила платежные и отчетно-финансовые документы российского образца.

После освобождения Купянская злоумышленница пыталась скрываться. В результате оперативных действий сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Во время оглашения подозрения задержанная признала свою вину и сообщила, что совершила преступные действия под влиянием российской пропаганды.

Напомним, недавно в Одесской области разоблачили пособницу врага, которая организовала сбор денег на нужды оккупационных группировок, которые воюют против ВСУ.

Кроме того, в Николаевской области коллаборант передавал автозапчасти оккупантам, кормил их и помогал обустроить казармы.

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