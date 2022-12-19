Распределяла средства среди россиян: задержана "финансистка" оккупационной администрации Купянска
Контрразведка Службы безопасности Украины в освобожденных районах Харьковской области разоблачила пособницу врага, которая занималась финансированием оккупационных органов РФ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Сообщается, что злоумышленницей оказалась бывшая глава одного из отделов Купянского городского совета, которая в начале полномасштабной войны поддержала россиян.
После временного захвата города женщина вступила в ряды оккупационной администрации, где она была назначена "главным специалистом отдела экономического развития".
На этой должности подозреваемая выполняла указания РФ о распространении кремлевского режима в регионе и обеспечении бесперебойного финансирования оккупационных органов РФ.
Для этого она распределяла средства среди оккупационных подразделений и готовила платежные и отчетно-финансовые документы российского образца.
После освобождения Купянская злоумышленница пыталась скрываться. В результате оперативных действий сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали.
Следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Во время оглашения подозрения задержанная признала свою вину и сообщила, что совершила преступные действия под влиянием российской пропаганды.
Напомним, недавно в Одесской области разоблачили пособницу врага, которая организовала сбор денег на нужды оккупационных группировок, которые воюют против ВСУ.
Кроме того, в Николаевской области коллаборант передавал автозапчасти оккупантам, кормил их и помогал обустроить казармы.
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