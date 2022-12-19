Збирала кошти для окупантів: в Одеській області затримали ще одну ворожу поплічницю

Контррозвідка Служби безпеки України викрила ще одну пособницю ворога в Одеській області. Вона організувала збір грошей на потреби окупаційних угруповань, які воюють проти українських захисників на південному та східному фронтах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що серед ворожих підрозділів, для яких підозрювана збирала гроші, - російські батальйонно-тактичні групи, які перебувають у захоплених районах Маріуполя та Херсонської області.

Для збору коштів жінка розміщувала пости у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. У цих повідомленнях вона закликала підтримати загарбників і допомогти їм з матеріально-технічним забезпеченням.

Для цього підозрювана пропонувала перерахувати гроші на банківську картку свого родича, який перебуває в місцях тимчасової дислокації військових угруповань РФ.

СБУ затримала жінку у ході контрдиверсійних заходів. За даними слідства, фігуранткою є мешканка Одеської області, яка підтримувала збройну агресію проти України. Свої прокремлівські погляди вона активно поширювала через російські соцмережі, а також під час спілкування з оточуючими.

Слідство встановили, що родичі жінки вже з 2016 року перебувають у складі терористичної організації "ДНР" і беруть активну участь у бойових діях проти України.

На початку повномасштабного вторгнення бойовики увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу РФ. Саме через них вона намагалась налагодити безперебійний канал фінансування окупантів.

Наразі слідчі СБУ повідомила затриманій про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.