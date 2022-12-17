За "посаду" годував окупантів. У Миколаївській області затримали ще одного колаборанта

Правоохоронці затримали у Миколаївській області ще одного пособника окупантів. Він допомагав росіянам під час окупації регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Зловмисником виявився житель одного з селищ Шевченківської громади. Він добровільно погодився стати "старостою" у двох населених пунктах. Він виступав посередником між окупантами та місцевими жителями.

В обмін на "посаду" зрадник допомагав російським військам укріплювати позиції, передавав крадене майно. СБУ встановила, що ще на початку повномасштабного вторгнення він підтримав окупантів і навіть налагодив контакт з одним із ватажків угруповань росіян.

Колаборант передавав автозапчастини окупантам, допомагав облаштувати казарми та ремонтувати техніку ворога. Також він годував росіян, постачаючи їжу та питну воду.

Після звільнення району зловмисник намагався "залягти на дно" і уникнути правосуддя, але СБУ вчасно викрила зрадника.

Затриманому оголосили підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) ККУ. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ затримала у Миколаївській області пособника окупантів (ssu.gov.ua)