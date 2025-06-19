Розподілив мільйони "бойових": замкомандиру частини у Львівській області оголосили підозру

Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила про підозру начальнику штабу-першому заступнику командира військової частини за фактом недбалого ставлення до військової служби.
Про це РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, підозрюваний погодив накази про виплату 217 військовослужбовцям додаткової грошової винагороди за виконання бойових завдань. На підставі цих наказів вони отримали по 100 тисяч грн "бойових", але фактично у цей час перебували в тиловому підрозділі на Львівщині. Загалом незаконно нараховано й виплачено 35 млн грн.
Наразі стороною обвинувачення подано клопотання до суду про обрання для підозрюваного запобіжного заходу. Також прокурори готують цивільний позов задля відшкодування завданих державі збитків.
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили чиновників Одеської міськради, які привласнили половину коштів на поховання воїнів. Загальна сума перевищує 2 мільйони гривень.
Окрім того, у Кіровоградській області детективи ДБР викрили депутата однієї з міських рад на оборудці із закупівлею неякісного одягу для українських військових.
Також повідомляється, що посадовці Збройних сил України закуповували запчастини до бойових літаків з великою переплатою. Протягом двох років фігуранти уклали контракти на закупівлю авіаційних запчастин, що завдало держбюджету збитків на 27,3 млн гривень.
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