Розподілив мільйони "бойових": замкомандиру частини у Львівській області оголосили підозру

За даними слідства, підозрюваний погодив накази про виплату 217 військовослужбовцям додаткової грошової винагороди за виконання бойових завдань. На підставі цих наказів вони отримали по 100 тисяч грн "бойових", але фактично у цей час перебували в тиловому підрозділі на Львівщині. Загалом незаконно нараховано й виплачено 35 млн грн.

Наразі стороною обвинувачення подано клопотання до суду про обрання для підозрюваного запобіжного заходу. Також прокурори готують цивільний позов задля відшкодування завданих державі збитків.