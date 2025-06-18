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Вкрали половину коштів на поховання воїнів: викрили чиновників міськради Одеси

Середа 18 червня 2025 15:59
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Вкрали половину коштів на поховання воїнів: викрили чиновників міськради Одеси Фото: СБУ викрила розкрадання бюджетних коштів на поховання воїнів в Одеській міськраді (ssu.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Викрили чиновників Одеської міськради, які привласнили половину коштів на поховання воїнів. Загальна сума перевищує 2 мільйони гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Служба безпеки України спільно зі слідчими Національної поліції викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, які були виділені Одеською міською радою на організацію безкоштовного поховання загиблих захисників України.

Деталі справи

За матеріалами розслідування, посадовці міськради у змові з місцевими підприємцями укладали договори на встановлення пам’ятників із завищеними цінами.

Фото: СБУ викрила розкрадання бюджетних коштів на поховання воїнів в Одеській міськраді (t.me/SBUkr)

Отриману "різницю" з бюджетних коштів вони незаконно розподіляли між собою.

Загальна сума, виділена на встановлення 88 пам’ятників, становила 4,8 млн грн.

За висновками незалежних експертиз, учасники схеми привласнили понад 2,1 млн грн - майже половину коштів.

Що загрожує

Правоохоронці повідомили про підозру організаторам та учасникам оборудки за ч. 4, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за привласнення або розтрату майна в особливо великих розмірах під час воєнного стану або організованою групою.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Розслідування триває.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ДБР викрило депутата однієї з міських рад Кіровоградської області на оборудці із закупівлею неякісного одягу для українських військових.

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