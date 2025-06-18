Вкрали половину коштів на поховання воїнів: викрили чиновників міськради Одеси

Викрили чиновників Одеської міськради, які привласнили половину коштів на поховання воїнів. Загальна сума перевищує 2 мільйони гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Правоохоронці повідомили про підозру організаторам та учасникам оборудки за ч. 4, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за привласнення або розтрату майна в особливо великих розмірах під час воєнного стану або організованою групою.

За висновками незалежних експертиз, учасники схеми привласнили понад 2,1 млн грн - майже половину коштів.

Отриману "різницю" з бюджетних коштів вони незаконно розподіляли між собою.

Фото: СБУ викрила розкрадання бюджетних коштів на поховання воїнів в Одеській міськраді (t.me/SBUkr)

За матеріалами розслідування, посадовці міськради у змові з місцевими підприємцями укладали договори на встановлення пам’ятників із завищеними цінами.

Служба безпеки України спільно зі слідчими Національної поліції викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, які були виділені Одеською міською радою на організацію безкоштовного поховання загиблих захисників України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ДБР викрило депутата однієї з міських рад Кіровоградської області на оборудці із закупівлею неякісного одягу для українських військових.

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